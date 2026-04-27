Москва27 апр Вести.Командира 425-го полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Поварова подозревают в организации схемы с фиктивными закупками беспилотников.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь может идти о коррупционном механизме, связанном с незаконными выплатами личному составу и оформлением поставок БПЛА, которые фактически не осуществлялись.

Собеседник агентства также заявил, что часть отчетной документации подразделения указывает на выполнение боевых задач в Сумской области и потери беспилотников в ходе операций. При этом в действительности, по его словам, операторы БПЛА проживали в элитных районах Киева и Одессы, а техника закупалась лишь на бумаге, без фактической покупки.

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о расследование в отношении командования 210-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ по факту потенциальных нарушений при комплектовании подразделения. По словам источника, командир полка Павел Куриленко обвиняется в получении материальных довольствий "мертвых душ".