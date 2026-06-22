Экс-командира бригады теробороны ВСУ обвинили в незаконном начислении $1,7 млн Экс-командир бригады ВСУ незаконно начислил военным более 1,7 млн долларов

Москва22 июн Вести.Бывший командир бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Львовской области обвиняется в незаконном начислении более 1,7 млн долларов выплат военным, заявили в офисе генпрокурора страны.

В ведомстве имя обвиняемого не уточняется, однако, по словам главы областной администрации Максима Козицкого в его Telegram-канале, речь идет о Валерии Курко.

Почти 80 млн гривен (более 1,7 млн долларов - ред.) боевых выплат без законных оснований: во Львовской области экс-командиру бригады территориальной обороны предъявлено обвинение отмечается в Telegram-канале офиса

Подчеркивается, что экс-командир подписывал приказы о начислении вознаграждения военнослужащим, которые в этот период не имели правовых оснований для получения выплат. Сейчас, по словам Козицкого, Курко избирают меру пресечения.

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