Генерала Дембицкого обвинили во взятке и превышении полномочий Следствие раскрыло схему с ЧВК "Ястреб" - генерал Дембицкий признал вину

Москва17 июл Вести.Военное следствие предъявило обвинение генерал‑майору Александру Дембицкому — бывшему командующему 44‑м армейским корпусом Ленинградского военного округа. Его подозревают в получении взятки в 4 млн рублей и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РБК.

Генерал-майору Александру Дембицкому военное следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК) говорится в сообщении

По версии следствия, генерал за денежное вознаграждение позволил основателю ЧВК "Ястреб" Алексею Марущенко фактически руководить штурмовыми подразделениями.

Дембицкий признал вину и готов сотрудничать с прокуратурой. Сейчас он находится в СИЗО "Лефортово": в начале июня суд отправил его под стражу на два месяца. Адвокат генерала подал апелляцию — ее пока не рассмотрели.

Показания против Дембицкого дал сам Марущенко, который тоже заключил досудебное соглашение. Следствие считает, что с апреля 2024 года по февраль 2025 года Алексей Марущенко при поддержке генерала и бывшего военкома Выборгского района полковника Александра Бажимова агитировал людей заключать контракты с Минобороны — под видом вступления в ЧВК "Ястреб". Так в штурмовые подразделения попали добровольцы, которых затем планировали задействовать для извлечения прибыли.

По данным следствия, из‑за действий Марущенко пострадали 90 военнослужащих, а ущерб достиг 8 млн рублей. Дело в отношении основателя ЧВК рассматривает Белгородский районный суд. Помимо мошенничества, ему вменяют ряд тяжких преступлений — в том числе похищения, незаконный оборот оружия и убийства. Марущенко грозит длительный срок.