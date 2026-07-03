Москва3 июлВести.Арестован бывший командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Дембицкий, передает РБК со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что ему инкриминируется причастность к мошенничеству в особо крупном размере с выплатами военнослужащим ЧВК "Ястреб". Предположительно, Дембицкий может являться организатором схемы.
Cуд отправил под стражу экс-командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого… Ему предъявлены обвинения по делу о мошенничестве в ЧВК "Ястреб"... Следствие считает Дембицкого организатором мошеннической схемы с выплатами военнослужащимговорится в сообщении СМИ
Указывается, что генерал находится в СИХО "Лефортово", свою вину он не признает.
Основатель ЧВК "Ястреб" Алексей Марущенко был арестован по делу о мошенничестве в апреле 2026 года. Согласно версии правоохранителей, он и его подчиненные получали деньги от новобранцев, поступающих на военную службу по контракту через военный комиссариат, якобы за возможность служить в элитном подразделении.
Кроме того, в уголовном деле Марущенко присутствуют обвинения по таким статьям как убийство, вымогательство и незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.