По делу о мошенничестве в ЧВК "Ястреб" арестован генерал-майор Дембицкий РБК: военный суд взял под стражу генерал-майора Александра Дембицкого

Москва3 июл Вести.Арестован бывший командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Дембицкий, передает РБК со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ему инкриминируется причастность к мошенничеству в особо крупном размере с выплатами военнослужащим ЧВК "Ястреб". Предположительно, Дембицкий может являться организатором схемы.

Cуд отправил под стражу экс-командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого… Ему предъявлены обвинения по делу о мошенничестве в ЧВК "Ястреб"... Следствие считает Дембицкого организатором мошеннической схемы с выплатами военнослужащим говорится в сообщении СМИ

Указывается, что генерал находится в СИХО "Лефортово", свою вину он не признает.

Основатель ЧВК "Ястреб" Алексей Марущенко был арестован по делу о мошенничестве в апреле 2026 года. Согласно версии правоохранителей, он и его подчиненные получали деньги от новобранцев, поступающих на военную службу по контракту через военный комиссариат, якобы за возможность служить в элитном подразделении.

Кроме того, в уголовном деле Марущенко присутствуют обвинения по таким статьям как убийство, вымогательство и незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.