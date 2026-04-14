Арестован сотрудник МО РФ, наживавшийся на умерших военнослужащих Суд арестовал сотрудника Минобороны РФ за хищение средств военной ипотеки

Москва14 апр Вести.Суд в Москве арестовал сотрудника отдела Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Николая Жабина по обвинению в хищении денежных средств, сообщает Главное военное следственное управление СК России.

Как установило следствие, Жабин в 2023-2024 годах составлял "липовые" документы от имени родственников умерших военнослужащих, используя данные последних, на получение выплат накопительно-ипотечной системы. Таким образом он совершил многомиллионное хищение бюджетных средств. В результате Минобороны РФ был причинен ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, он совершил покушение на хищение, которое пресекли сотрудники департамента.

В отношении Жабина возбуждено уголовное дело о хищении и покушении на хищение бюджетных денежных средств.

По ходатайству следствия в отношении Жабина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации Главного военного следственного управления СК России в мессенджере MAX

На имущество обвиняемого суд наложил арест.