Москва28 апрВести.Суд заключил под стражу руководителя стрелково-спортивного центра при общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) Илью Гущина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Уточняется, что Гущина обвиняют в хищении около 100 миллионов рублей. Он является фигурантом дела о мошенничестве.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Гущина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФцитирует сообщение пресс-службы агентство
Обвиняемый арестован на 1 месяц 25 суток – до 22 июня.
По данным следствия, не позднее июля 2023 года Гущин и другие установленные и неустановленные лица обратились в отделение банка с заявками на получение банковских гарантий по заведомо фиктивным договорам поставки нефтепродуктов. Банк одобрил выдачу гарантий, и злоумышленники перечислили денежные средства от имени одной из подконтрольных им компаний на счета другой. Это было сделано с целью обращения в банк с заявлениями о выплате денежных средств.
Следствие считает, что Гущин организовал всю схему и имел высокий социальный статус в этой преступной группе.