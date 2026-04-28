Руководитель спортивного центра при ДОСААФ арестован за хищение 100 млн рублей В Петербурге арестовали руководителя стрелково-спортивного центра при ДОСААФ

Москва28 апр Вести.Суд заключил под стражу руководителя стрелково-спортивного центра при общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) Илью Гущина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что Гущина обвиняют в хищении около 100 миллионов рублей. Он является фигурантом дела о мошенничестве.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Гущина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ цитирует сообщение пресс-службы агентство

Обвиняемый арестован на 1 месяц 25 суток – до 22 июня.

По данным следствия, не позднее июля 2023 года Гущин и другие установленные и неустановленные лица обратились в отделение банка с заявками на получение банковских гарантий по заведомо фиктивным договорам поставки нефтепродуктов. Банк одобрил выдачу гарантий, и злоумышленники перечислили денежные средства от имени одной из подконтрольных им компаний на счета другой. Это было сделано с целью обращения в банк с заявлениями о выплате денежных средств.

Следствие считает, что Гущин организовал всю схему и имел высокий социальный статус в этой преступной группе.