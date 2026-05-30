Замглавы департамента МЧС Арабидзе фигурирует в деле о хищениях на гуманитарке Дело замглавы департамента МЧС Арабидзе связано с хищениями на гумпроектах

Москва30 мая Вести.Дело замдиректора департамента международной деятельности МЧС РФ Ираклия Арабидзе связано с хищениями на международных гуманитарных проектах министерства, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Об аресте Арабидзе и бывшего замдиректора этого же департамента Вадима Хасенова стало известно 7 февраля. Арабидзе обвиняли в крупном мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. В рамках этого же дела более года под следствием находится бывший заместитель генерального секретаря Международной организации гражданской обороны (МОГО) Андрей Кудинов.

Уголовное дело возбуждено 4 апреля 2025 года в отношении Кудинова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию международных гуманитарных проектов. В одно производство с указанным уголовным делом соединено уголовное дело в отношении Арабидзе, Хасенова и иных лиц отметили в материалах

Фигурантам может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.