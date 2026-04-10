Москва10 апр Вести.Бывший заместитель начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили после осуждения за взятки попросил отправить его на СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время идет процесс заключения контракта.

Даудашвили добивается направления в зону СВО, он просит суд обязать военкомат заключить с ним контракт сказано в материале агентства

Даудашвили признали виновным во взяточничестве и хищении 41,3 млн рублей и осудили на 15 лет. У него уже были изъяты 6 квартир, 52 миллиона рублей, несколько автомобилей, а также ценные бумаги.

Ранее он уже подавал прошение об уходе в зону првоедения специальной военной операции, однако в мае 2025 года ему отказали в этом.