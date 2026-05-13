Экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Бойко дали 11 лет колонии Суд отправил в колонию экс-начальника ГУ МЧС по Самарской области Бойко

Москва13 мая Вести.Ленинский районный суд Самары вынес приговор по делу бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и его подельников, сообщили в пресс-службе областного суда.

Бойко, Зинина, Мамыкина, Дахно, Лугового и Палушкина обвиняли в получение взятки в особо крупном размере. Фроловской инкриминировали дачу взятки, а подсудимый Тютюнник обвинялся в даче шести взяток.

Суд признал Бойко О. виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы … со штрафом в размере 293 895 300 рублей говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой самарского областного суда в мессенджере MAX

Экс-начальник регионального главка МЧС будет отбывать наказание в колонии строго режима.

Помимо 11-летнего срока и штрафа в размере 293,8 млн рублей, Бойко лишили звания генерал-майора внутренней службы и на восемь лет запретили занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Остальных фигурантов также признали виновными, они получили наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.