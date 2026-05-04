Экс-замглавы управления Россельхознадзора по СКФО приговорен к 8 годам за взятку Суд признал виновным в получении взятки экс-замглавы Россельхознадзора

Москва4 мая Вести.Бывшего заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СК Ставрополья.

Он потребовал 3 миллиона рублей в обмен на прекращение с его стороны контрольно-надзорных мероприятий в отношении коммерческой компании.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима написано в публикации СК

Кроме того, также он оштрафован на 30 миллионов рублей. На имущество осужденного наложен арест на общую сумму более 23,5 млн рублей.