Москва29 апрВести.Ленинский районный суд Владивостока признал бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора виновным в коррупции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Чиновник был арестован в июне 2024 года, ему вменили в вину 24 эпизода получения взятки.
Ленинский районный суд Владивостока назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, со штрафом в размере 5 млн рублейсказал собеседник агентства
Кроме того, с осужденного взыскали в собственность государства 1,7 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.