В Приморье экс-замглавы руководителя Ростехнадзора получил 10 лет за взятки

Экс-замглавы Дальневосточного управления Ростехнадзора получил 10 лет за взятки В Приморье экс-замглавы руководителя Ростехнадзора получил 10 лет за взятки

Москва29 апр Вести.Ленинский районный суд Владивостока признал бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора виновным в коррупции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Чиновник был арестован в июне 2024 года, ему вменили в вину 24 эпизода получения взятки.

Ленинский районный суд Владивостока назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, со штрафом в размере 5 млн рублей сказал собеседник агентства

Кроме того, с осужденного взыскали в собственность государства 1,7 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.