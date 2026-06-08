Экс-гендиректора ростовского завода ГПЗ-10 осудили за хищение 2,2 млрд рублей Экс-гендиректора ростовского ГПЗ-10 Дьяченко приговорили к 3 годам 10 месяцам

Москва8 июн Вести.Бывшего гендиректора ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Александра Дьяченко осудили за хищение 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил мужчину к 3 годам 10 месяцам заключения в колонии.

Назначить Дьяченко три года десять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима цитирует судью ТАСС

Ранее суд приговорил начальника планово-экономического отдела Десятого подшипникового завода Феликса Захарцова к 4 годам 3 месяцам лишения свободы. Как и Дьяченко, он обвинялся в мошенничестве на 2,2 млрд рублей.