Москва8 июнВести.Бывшего гендиректора ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Александра Дьяченко осудили за хищение 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил мужчину к 3 годам 10 месяцам заключения в колонии.
Назначить Дьяченко три года десять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режимацитирует судью ТАСС
Ранее суд приговорил начальника планово-экономического отдела Десятого подшипникового завода Феликса Захарцова к 4 годам 3 месяцам лишения свободы. Как и Дьяченко, он обвинялся в мошенничестве на 2,2 млрд рублей.