За мошенничество на 11 лет колонии осужден экс-совладелец "Трансфин-М" Тайчер

На 11 лет колонии осужден экс-совладелец "Трансфин-М" Алексей Тайчер

Москва20 апр Вести.Никулинский районный суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего советника главы РЖД и экс-совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера за хищения на сумму около 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил представитель суда в беседе с агентством РИА Новости.

По версии следствия, в 2017 году Тайчер с сообщниками организовал заключение 4 фиктивных договоров займа между ПАО "Трансфин-М" и ООО "Рейл стрим" на 937,5 млн рублей, похитив при этом не менее 710 млн. Также фигурантам вменили ущерб в размере 272 млн рублей начисленных процентов и другие эпизоды противоправной деятельности. Таким образом, общая сумма ущерба составила примерно 1,2 млрд рублей.

[Подсудимому назначено] наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима отметил собеседник

Помимо прочего, Тайчер должен будет выплатить штраф в размере 2 млн рублей. Ему также запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение почти 3 лет после освобождения.

Суд также признал за потерпевшими право на взыскание с осужденного и других фигурантов уголовного дела ущерба почти на 1,2 млрд рублей.

Тайчер свою вину в инкриминируемых деяниях не признал.

ПАО "Трансфин-М" было признано потерпевшей стороной. Гендиректор "Рейл стрим" Сергей Франк ранее был приговорен к 4 годам лишения свободы после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и дачи показаний против Тайчера.