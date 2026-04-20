Размер ущерба по делу Алексея Тайчера превышает миллиард рублей ФСБ: под руководством Тайчера было похищено свыше миллиарда рублей

Москва20 апр Вести.Под руководством бывшего гендиректора "Федеральной грузовой компании" Алексея Тайчера, осужденного на 11 лет лишения свободы за мошенничество, было похищено более одного миллиарда рублей бюджетных средств. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Приговор в отношении фигуранта был вынесен в Никулинском районном суде Москвы. Согласно материалам уголовного дела, бывший советник главы РЖД организовал заключение 4 фиктивных договоров займа между ПАО "Трансфин-М" и ООО "Рейл стрим". Также ему вменялись другие эпизоды, связанные с аналогичной противоправной деятельностью.

Установлено, что под руководством указанного лица осуществлялись многомиллионные хищения бюджетных денежных средств путем заключения фиктивных договоров и выдачи невозвратных займов. Общая сумма похищенных денежных средств составляет более 1 млрд рублей говорится в сообщении ведомства

Приговор в отношении Тайчера в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.