Экс-глава отдела ростовского ГПЗ-10 осужден на 4 года 3 месяца за мошенничество

Москва18 мая Вести.Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии начальника планово-экономического отдела Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) Феликса Захарцова по делу о мошенничестве на 2,2 млрд рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Мужчина обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество организованной группой, в особо крупном размере)​​​. Свою вину он признал, а также заключил досудебное соглашение.

Назначить Захарцову 4 года и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима приводятся слова судьи

Осужденному также назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

Ко всему прочему, суд постановил взыскать с Захарцова средства в пользу Минобороны РФ, ФСБ, МВД, АО "163 БТРЗ", АО "81 БТРЗ", ряда машиностроительных и автомобильных заводов.

По данным следствия, в 2020-2024 гг. в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Руководство завода, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитило свыше 2,2 млрд рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.

В ноябре 2025 года СК завершил расследование в отношении 7 фигурантов, в том числе Захарцова, гендиректора 10-ГПЗ Александра Дьяченко, экс-директора по экономике и финансам завода Николая Борисова, Романа Волкова, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.