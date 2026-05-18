Осужден фигурант дела о мошенничестве на 50 млн рублей при закупке извести

Москва18 мая Вести.Ревдинский городской суд вынес приговор в отношении одного из участников преступной группы Андрея Соколова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Задачей организации, в которой работал Соколов, является нейтрализация и отчистка кислых шахтных вод отработанного Дегтярского медного рудника перед их выпуском в Волчихинское водохранилище. Для реализации … необходимо изготовление из негашеной извести известкового молока и его подача в русло рек Дегтярка и Исток, с целью чего филиалом учреждения заключались государственные контракты на поставку извести негашеной говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По версии следствия, в 2020 году фигурант вошел в состав организованной преступной группы. Позднее начальник филиала заключил с подконтрольным предпринимателем контракты на поставку извести негашеной комовой в количестве свыше 11,4 тыс. тонн на сумму свыше 61,8 млн рублей, но фактически было поставлено свыше 1,8 тыс. тонн стоимостью более 9,5 млн рублей. Таким образом, с декабря 2020 по февраль 2023 гг. похищено около 50 млн рублей. При этом участники преступной группы создавали подложные сопроводительные документы (товарные накладные и транспортные накладные) на продукцию, весовые ведомости, отчеты, акты сверок и иные документы.

[Подсудимый] признал свою вину, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства… Суд назначил Андрею Соколову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 500 тыс. рублей добавили в прокуратуре

Уголовное дело в отношении бывшего начальника производства филиала выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Дела в отношении иных участников преступной группы находятся на рассмотрении суда.