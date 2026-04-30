В Москве будут судить главу "Автодора" Шайдуллина за хищение 18 млрд

В Москве за хищение 18 млрд перед судом предстанет глава стройкомпании "Автодор" В Москве будут судить главу "Автодора" Шайдуллина за хищение 18 млрд

Москва30 апр Вести.Уголовное дело о хищении более 18 млрд рублей в отношении главы строительной компании "Автодор" Рамиля Шайдуллина передано в суд Москвы для рассмотрения по существу.

Информация об этом была опубликована пресс-службой Верховного суда РФ на платформе Max.

Рамиль Шайдуллин обвиняется в хищении более 18 миллиардов рублей при строительстве федеральной трассы "Восток". В публикации указано, что фигурант присвоил чужое имущество в составе группы лиц, использовав при этом служебное положение. Кроме того, Шайдуллина обвиняют в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Адвокаты просят об изменении территориальной подсудности дела и передаче его для рассмотрения в один из районных судов города Москвы сказано в сообщении

Высшая судебная инстанция передала уголовное дело в Бутырский районный суд города Москвы.