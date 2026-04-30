Москва30 апрВести.Уголовное дело о хищении более 18 млрд рублей в отношении главы строительной компании "Автодор" Рамиля Шайдуллина передано в суд Москвы для рассмотрения по существу.
Информация об этом была опубликована пресс-службой Верховного суда РФ на платформе Max.
Рамиль Шайдуллин обвиняется в хищении более 18 миллиардов рублей при строительстве федеральной трассы "Восток". В публикации указано, что фигурант присвоил чужое имущество в составе группы лиц, использовав при этом служебное положение. Кроме того, Шайдуллина обвиняют в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
Адвокаты просят об изменении территориальной подсудности дела и передаче его для рассмотрения в один из районных судов города Москвысказано в сообщении
Высшая судебная инстанция передала уголовное дело в Бутырский районный суд города Москвы.