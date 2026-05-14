В суд поступило дело экс-главы "Колмара" о растрате при строительстве в Якутии

Москва14 мая Вести.Верховный суд РФ передал в Мещанский суд Москвы передал уголовное дело экс-главы угледобывающей компании "Колмар" Артема Левина и других фигурантов.

Бизнесмена и подельников обвиняют в растрате крупной суммы при строительстве жилого квартала "Р" в Нерюнгри на территории Якутии. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Рифат Яхин, передает ТАСС.

Речь идет о сумме более одного миллиарда рублей.

Также Верховный суд пролил сроки заключения под стражей двум фигурантам и сохранил обеспечительные меры, наложенные на имущество и активы жен обвиняемых.

Верховный суд удовлетворил ходатайство представителя Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности при рассмотрении уголовного дела в отношении моего подзащитного Артема Левина и других фигурантов отметил юрист

Агентство уточняет, что растраченный миллиард принадлежал горно-обогатительному комплексу "Инаглинский".