Суд арестовал обвиняемого в растрате более 1,5 млрд рублей топ-менеджера РЖД

Обвиняемый в растрате более 1,5 млрд рублей топ-менеджер РЖД арестован Суд арестовал обвиняемого в растрате более 1,5 млрд рублей топ-менеджера РЖД

Москва24 апр Вести.В Москве Мещанский районный суд арестовал топ-менеджера Виктора Краснова по обвинению в растрате более 1,5 млрд рублей АО "РЖД-строй". Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Мещанский районный суд города Москвы избрал в отношении Краснова Виктора Петровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 июня 2026 года говорится в сообщении

По материалам следствия, обвиняемый растратил денежные средства, которые были выделены на строительство нового железнодорожного моста на Смоленском направлении.