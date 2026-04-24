Москва24 апрВести.В Москве Мещанский районный суд арестовал топ-менеджера Виктора Краснова по обвинению в растрате более 1,5 млрд рублей АО "РЖД-строй". Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Мещанский районный суд города Москвы избрал в отношении Краснова Виктора Петровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 июня 2026 годаговорится в сообщении
По материалам следствия, обвиняемый растратил денежные средства, которые были выделены на строительство нового железнодорожного моста на Смоленском направлении.