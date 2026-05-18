В Москве арестован экс-глава "Мосгипротранса" Игорь Мицук РБК: экс-главу "Мосгипротранса" Мицука арестовали по делу о мошенничестве

Москва18 мая Вести.Суд в Москве арестовал бывшего генерального директора "Мосгипротранса" Игоря Мицука, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на два информированных источника.

Меру пресечения избирали в Тверском районном суде российской столицы. Мицука отправили в СИЗО на два месяца, с соответствующим ходатайством выступило следствие.

Отмечается, что уголовное дело, возбужденное в отношении фигуранта, касается проектных изысканий по одному из инфраструктурных проектов, речь может идти о расхождениях в фактических и задокументированных объемах.