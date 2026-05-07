Москва7 мая Вести.В Москве Мещанский суд принял решение о заочном аресте учредителя ООО "Пармалогика" Евгения Овчарова. Мужчина обвиняется в хищении бюджетных денег, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия Овчаров и иные неустановленные лица обвиняются в хищении бюджетных денежных средств в размере свыше 800 млн рублей, выделенных Генеральной прокуратуре РФ на развитие ведомственного программного обеспечения говорится в сообщении

7 мая 2026 года Овчаров заочно заключен под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации либо с момента его фактического задержания.