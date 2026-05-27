Замглавы "Уралвагонзавода" арестовали по делу о растрате Суд арестовал топ-менеджера "Уралвагонзавода" Семизорова по делу о растрате

Москва27 мая Вести.Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте сроком на два месяца заместителя генерального директора научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" по спецтехнике Дмитрия Семизорова. Об этом сообщает РБК.

Фигуранту предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа.

По информации издания, следствие инкриминирует Семизорову причастность к финансовым махинациям при реализации контрактов на поставку климатических систем для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления СКР по Москве и было возбуждено в октябре прошлого года.

Согласно данным источников, расследование охватывает события 2016 года, связанные с деятельностью оборонного института ЦНИИТОЧМАШ.

По версии следствия, предприятие заключило договор с коммерческой фирмой "ФСК Прогресс" на поставку оборудования по искусственно завышенной стоимости. Экспертиза показала, что реальная цена техники составляла порядка 78 миллионов рублей, в то время как по контракту было выплачено более 132 миллионов. Разницу, превышающую 50 миллионов рублей, участники преступной схемы обналичили и распределили между собой.

Поводом для привлечения Семизорова к делу послужили признательные показания двух других фигурантов, один из которых сейчас находится под домашним арестом, а второму судом назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сам обвиняемый своей причастности к хищениям не признает.

Ранее "Уралвагонзавод" опроверг слухи о массовых увольнениях.