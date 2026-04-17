Бывший топ-менеджер Роснано арестован по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей

Бывшего топ-менеджера Роснано обвинили в мошенничестве на 1 млрд рублей Бывший топ-менеджер Роснано арестован по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей

Москва17 апр Вести.Бывший топ-менеджер госкорпорации "Роснано" Сергей Вахтеров арестован на два месяца по делу о продаже долей компании в производителе химической продукции "Акрилан", ущерб по которому превысил 1 млрд рублей, сообщил РБК.

Вахтерову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По тому же делу арестованы гендиректор "Акрилана" Олег Кузин и начальник юридического отдела организации Татьяна Шадеева. Вину в инкриминируемом преступлении никто из фигурантов не признает.

Подчеркнем, что Сергей Вахтеров не является действующим сотрудником АО "Роснано" и ООО "УК "Роснано", а вопросы правоохранительных органов, насколько нам известно, относятся к обстоятельствам прошлых периодов, связанных с кейсом "Акрилан", по которому группа ранее добилась возврата актива в свой периметр через арбитражный суд сообщили в пресс-службе Роснано

Дело о хищении имущества госкорпорации было возбуждено в сентябре 2022 года. По версии следствия, фигуранты уголовного дела организовали продажу доли "Роснано" в "Акрилане" по заниженной стоимости в пользу подконтрольной структуры.