Москва28 апр Вести.Обвинение по уголовному делу бывшего топ-менеджера компании "Роснано" Ирины Рапопорт утяжелено: к обвинению в растрате в особо крупном размере следователи добавили коммерческий подкуп, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Пресненский районный суд. Рапопорт И. М., обвиняемая в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 204 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ (коммерческий подкуп и растрата, совершенные в особо крупном размере). Назначено судебное заседание в закрытом режиме отметили в документах

Дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Ирины Рапопорт возбуждено в апреле 2014 года. Летом прошлого года ей заочно предъявили обвинение в особо крупной растрате, заочно арестовали и объявили в международный розыск.