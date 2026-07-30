Москва30 июл Вести.Бывшая начальница почтового отделения на улице Плеханова стала фигуранткой уголовного дела. Ее обвиняют в присвоении денег в особо крупном размере, мошенничестве и в том, что она нарушила работу важной информационной системы страны, сообщает СК России по Москве.

С января 2022 года по декабрь 2025 года она внесла в информационную систему почты заведомо недостоверные сведения о выплате пенсии на имя получательницы, скончавшейся еще в 2005 году, по 46 платежным поручениям на сумму свыше 1,1 миллиона рублей поясняется в сообщении

Деньги фигурантка присвоила себе. Кроме того, из-за недостоверных записей система почты работала с ошибками, а реальное состояние денег в отделении было скрыто.

Женщина продолжила махинации даже после увольнения. она убедила бывших коллег, что является опекуном той самой умершей пенсионерки и с января по март 2026 года через них получила еще около 87 тысяч рублей.

Следователи изучили документы и другие материалы — они подтверждают вину бывшей начальницы. На допросе она полностью признала вину, раскаялась и вернула все похищенные деньги. Сейчас следствие продолжается: специалисты собирают и оформляют доказательства.