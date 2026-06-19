В Костроме судят сотрудницу "Почты России" за присвоение более 600 тысяч рублей Руководитель почтового отделения в Костроме обвиняется в хищении денег

Москва19 июн Вести.В Костроме направлено в суд дело против бывшей сотрудницы "Почты России", которая работала руководителем почтового отделения. Она обвиняется в присвоении вверенных ей денег. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

По версии следствия, с марта 2023 года по июль 2025 года женщина забрала себе больше 450 тысяч рублей из кассы отделения, а также присвоила пенсионные выплаты пяти человек — на сумму свыше 145 тысяч рублей.

Забирая денежные средства из кассы отделения почтовой связи, руководитель почтового отделения с целью сокрытия фактов хищения вносила недостоверные сведения в отчетную документацию. Похищенные деньги тратились обвиняемой на собственные нужды говорится в сообщении

Теперь дело будет рассматривать Красносельский районный суд Костромской области.