В Волгоградской области сотрудница почты присвоила 720 лотерейных билетов Против похитившей лотерейные билеты сотрудницы почты в Урюпинске возбуждено дело

Москва16 июл Вести.В Урюпинске возбуждено уголовное дело в отношении руководительницы одного из отделений почты, присвоившей 720 лотерейных билетов на общую сумму 72 тысячи рублей. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование проводится в рамках статьи УК РФ о хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

49-летняя начальник одного из отделений почтовой связи… в период времени с октября 2025 года по февраль 2026 года систематически присваивала вверенные ей для продажи лотерейные билеты и, стирая защитный слой, надеялась выиграть крупную сумму денег. Всего ею было присвоено свыше 720 билетов на общую сумму более 72 тысяч рублей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление вскрылось в ходе проверки почтамта, когда в кассе была обнаружена недостача. Фигурантка во всем призналась и вернула указанную сумму.