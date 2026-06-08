Москва8 июнВести.Сотрудники полиции задержали девятнадцатилетнюю жительницу Уссурийска по подозрению в краже ювелирных изделий, принадлежащих родителям ее приятеля. Сумма ущерба составила около 470 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
Жительница города обратилась к полицейским после того, как обнаружила пропажу золотых изделий из шкатулки с украшениями на сумму порядка 400 тысяч рублей. Приехавшие на место оперативники начали обрабатывать информацию обо всех, кто был вхож в дом заявительницы.
Сотрудники полиции установили, что к пропаже золота причастна 19-летняя приятельница сына потерпевшей, которую он приводил в гости в отсутствие хозяйки дома. Девушку уже привлекали к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленницуотметили в пресс-службе
Девушка призналась в краже. Кроме того, выяснилось, что молодой человек приводил девушку также к отцу, живущему отдельно.
В доме отца фигурантка похитила золотые украшения стоимостью свыше 70 тысяч рублейнаписали в ведомстве
Похищенное девушка сдала в ломбард, а деньги потратила.
Возбуждены уголовные дела по статье о краже.
Похищенные ювелирные изделия злоумышленница сдала в ломбард, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы со штрафом. На время следствия она будет находиться под домашним арестом.