Жительница Турции по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота

Жительница Турции приняла пакет с 1 кг золота за мусор и выбросила его Жительница Турции по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота

Москва27 июн Вести.Жительница турецкой провинции Бурса по ошибке выбросила в мусор один килограмм золота, которое семья на протяжении долгих лет откладывала на покупку дома. Поисками драгоценного металла уже занялась полиция, сообщил портал TR Haber.

Инцидент произошел в районе Акчалар. Муж женщины Седаир Курназ рассказал, что его супруга убиралась дома и приняла пакет с золотом за мусор, который поспешила выбросить.

В пакете было около одного килограмма золота стоимостью 6,13 миллиона турецких лир, что превышает 133 тысячи долларов.

После того, как пропажа обнаружилась, семья обратилась к правоохранителям, а также в муниципальные службы, которые начали поиски драгметалла.

Курназ добавил, что пока неизвестно, успели ли мусоровозы вывезти мусор или же пакет с золотом забрал кто-то из людей. По словам мужчины, полицейские изучат записи с камер видеонаблюдения в районе.