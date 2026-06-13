Женщина украла у хозяйки часы Rolex и сдала в ломбард под видом жены лорда В Москве горничная представлялась женой лорда, чтобы продать краденые часы Rolex

Москва13 июн Вести.В Москве горничная украла у хозяйки квартиры дорогие часы на сумму от 4,5 до 6 миллионов рублей. Чтобы сбыть их в ломбард, женщина представилась бывшей женой британского лорда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Суд в Москве приговорил горничную к пяти годам колонии за кражу часов Rolex - женщина сбыла их в ломбард, представившись бывшей женой британского лорда, следует из судебных документов говорится в публикации

Отмечается, что хозяйка квартиры через агентство наняла горничную, чтобы та убралась и подготовила дом к возвращению семьи из отпуска. Дождавшись отъезда хозяев, горничная опустошила комод в спальне. Пропали мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier Tank Américaine Diamonds и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупная сумма наличных.

После кражи женщина отнесла часы в ломбард. Менеджер запомнил клиентку – она уверяла, что украшения принадлежат ей и покойному мужу-лорду. Женщина несколько раз приходила в ломбард: закладывала часы, выкупала, меняла одни на другие.

В какой-то момент она улетела в Армению и Турцию, но каждый день присылала хозяйке отчеты о якобы проделанной работе – например, о мытье холодильника и уборке в ванной. Хозяйка переводила ей деньги за эти дни. Суд квалифицировал эти суммы как мошенничество.

В зале суда женщина свою вину отрицала. Она утверждала, что действовала по указке владелицы квартиры: якобы той срочно потребовались наличные, поэтому горничная и заложила часы, а полученные деньги вернула обратно в ящик комода. Суд посчитал эти объяснения неубедительными.

Женщину приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Однако апелляционный суд убрал из обвинения эпизод с мошенничеством, отменив соответствующее наказание. В итоге женщину отпустили на свободу – срок давности по оставшейся статье истек.