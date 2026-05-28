Сотрудница отеля в Сочи инсценировала кражу и попалась

Москва28 мая Вести.В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении менеджера по клинингу одного из апарт-отелей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сочи в MAX.

Она заявила в полицию о пропаже 250 тысяч рублей из сейфа. Деньги предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам. Но женщина частично их потратила на себя, а когда пришел срок расплаты, решила инсценировать кражу, и написала заявление в полицию.

В Адлерском районе Сочи 30-летняя приезжая из Кропоткина, работающая менеджером по клинингу в апарт-отеле, заявила в полицию о пропаже 250 тысяч рублей из сейфа сказано в сообщении

Сотрудники уголовного розыска не нашли следов взлома: камеры показали, что кроме заявительницы в помещение никто не входил.

Подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже. Санкция данной статьи предполагает до 5 лет лишения свободы.