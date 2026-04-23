Москва23 апр Вести.Жительнице города Острогожска вынесен приговор по статье о хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Воронежской области.

Как установил суд, 40-летняя подсудимая работала бухгалтером организации и с июня 2022 года по май 2025 года вносила заведомо ложные сведения о якобы понесенных расходах в бухгалтерские документы. Затем она обращала денежные средства в свою собственность.

Общая сумма хищения составила 2291218 рублей говорится в сообщении

Подсудимую приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор отсрочен до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.