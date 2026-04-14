Москва14 апрВести.Прокуратура в Новосибирске направила в суд уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стала 54-летняя местная жительница. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.
Обвиняемая занимала должность бухгалтера в Каргатской центральной районной больнице.
[Женщина] за период 2019-2020 годов похитила из кассы медицинского учреждения бюджетные средства на сумму свыше 2,5 миллиона рублей путем составления фиктивных расходных кассовых ордеровсообщили в надзорном органе
Дело в отношении жительницы Новосибирска рассмотрят в Чулымском районном суде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.