Суд в Новосибирске рассмотрит дело о хищении 2,5 млн рублей бюджетных средств

Москва14 апр Вести.Прокуратура в Новосибирске направила в суд уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стала 54-летняя местная жительница. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

Обвиняемая занимала должность бухгалтера в Каргатской центральной районной больнице.

[Женщина] за период 2019-2020 годов похитила из кассы медицинского учреждения бюджетные средства на сумму свыше 2,5 миллиона рублей путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров сообщили в надзорном органе

Дело в отношении жительницы Новосибирска рассмотрят в Чулымском районном суде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.