В Ингушетии женщина незаконно получила пособия в размере более 1,8 млн рублей

Жительницу Ингушетии осудят за получение неправомерных выплат на ребенка В Ингушетии женщина незаконно получила пособия в размере более 1,8 млн рублей

Москва4 июн Вести.В Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по статье о хищении. Как сообщает МВД РФ в MAX, 37-летняя местная жительница обвиняется в получении неправомерных выплат в размере более 1,8 млн рублей.

По материалам следствия, с сентября 2020 года по июнь 2025 года уроженки с.п. Южное Малгобекского района, используя электронные средства платежа, мошенническим путем получала ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Женщина, фактически проживая с семьей на территории другого государства, получала на своих троих детей выплаты, предназначенные только гражданам России, проживающим на ее территории говорится в сообщении

Фонду пенсионного и социального страхования РФ причинен ущерб на общую сумму свыше 1 800 тысяч рублей.