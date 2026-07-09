Жительница Сахалина по фиктивному документу получила 1,8 млн рублей на "ребенка"

На Сахалине женщина получила около 1,8 млн рублей на несуществующего ребенка Жительница Сахалина по фиктивному документу получила 1,8 млн рублей на "ребенка"

Москва9 июл Вести.На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы пгт. Ноглики, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат на несуществующего ребенка в размере около 1,8 миллиона рублей, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что в сентябре 2016 года фигурантка в Москве приобрела поддельное свидетельство о рождении ребенка.

Прилетев на Сахалин, женщина с ноября 2016 года по 3 марта 2026 года получила выплаты на несуществующего ребенка около 1,8 миллиона рублей. отмечается в сообщении

Обвиняемая совершила мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.