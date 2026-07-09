Москва9 июлВести.На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы пгт. Ноглики, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат на несуществующего ребенка в размере около 1,8 миллиона рублей, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Установлено, что в сентябре 2016 года фигурантка в Москве приобрела поддельное свидетельство о рождении ребенка.
Прилетев на Сахалин, женщина с ноября 2016 года по 3 марта 2026 года получила выплаты на несуществующего ребенка около 1,8 миллиона рублей.отмечается в сообщении
Обвиняемая совершила мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.