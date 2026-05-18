Москва18 мая Вести.Жительница Дальнереченска обратилась в полицию с заявлением о хищении: она передала 9,6 млн рублей, которые получила за гибель сына на СВО, мошенникам, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Женщина 47 лет, получив от государства выплату, собиралась купить детям квартиру. Однако ей начали звонить неизвестные, которые представлялись то сотрудниками военной организации, то представителями банка, "Госуслуг" или силовых структур.

Сначала женщине сообщили о якобы посмертном награждении сына и попросили назвать СНИЛС для оформления документов. После этого ей начали звонить уже под предлогом "защиты счетов". Мошенники убедили женщину, что от ее имени якобы пытались перевести деньги человеку, который финансирует ВСУ, а сама она стала подозреваемой по уголовному делу отметили в пресс-службе

Из-за угроз и постоянного давления женщина поддалась на манипуляции мошенников и начала выполнять все их требования: установила приложения на телефон, купила новую SIM-карту, никому не рассказывала о происходящем и сообщала злоумышленникам о своих передвижениях.

Позже мошенники заявили, что для "очистки" счетов необходимо снять все деньги наличными. Под предлогом покупки квартиры женщина сняла в банке 7,4 млн рублей, несмотря на предупреждение сотрудника о возможном мошенничестве, и передала деньги незнакомцу для "экспертизы". Затем аналогичным способом она передала еще 2,2 млн рублей написали в ведомстве

После этого аферисты начали убеждать женщину, что она должна оформить кредит еще на 5 млн рублей, чтобы аннулировать якобы оформленный на нее заем. Только после этого потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, санкция которой предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.