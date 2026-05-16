Расследование хищения 19,5 млн рублей у участников СВО завершено в Приморье В Приморье завершено расследование хищения 19,5 млн рублей у участников СВО

Москва16 мая Вести.В Приморском крае завершили расследование уголовного дела о хищении 19,5 млн рублей у военнослужащих, в том числе участников СВО. Об этом пишет СК России в MAX.

Уточняется, что обвиняемые – трое местных жителей. Они были замечены в 35 эпизодах мошенничества, связанных с микрозаймами.

По данным следствия, в 2021 году фигуранты, представляясь сотрудниками микрофинансовой организации, незаконно выдали "потребительские кредиты" участникам спецоперации. С жертвами заключался договор, но всю указанную сумму им на самом деле не выдавали. Затем мошенники переуступали права требования третьим лицам, которые взыскивали "задолженность" принудительно. При этом у жертв забирали гораздо больше, чем фактически выдали.

Общая сумма причиненного ущерба составила 19,5 млн рублей, при этом фигуранты планировали похитить 30 млн рублей говорится в сообщении

На имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 53 млн рублей. Дело вскоре направят в суд для рассмотрения по существу.