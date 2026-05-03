В Приморье арестован похитивший 4,3 млн у матери погибшего на СВО бойца

Приморец похитил больше 4 млн рублей у матери погибшего участника СВО В Приморье арестован похитивший 4,3 млн у матери погибшего на СВО бойца

Москва3 мая Вести.В Приморье заключен под стражу обвиняемый в хищении более 4 млн рублей у матери погибшего участника СВО, сообщает краевая прокуратура.

По версии следствия, 50-летний фигурант, действовавший по предварительному сговору с неустановленными лицами, ввел в заблуждение 47-летнюю женщину.

Представившись сотрудниками банка, они под предлогом сохранности сбережений убедили женщину передать им … 4,3 млн рублей, полученные ей в связи с гибелью сына в ходе специальной военной операции говорится в публикации прокуратуры Приморского края

Обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца. Надзорное ведомство держит на контроле ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество".