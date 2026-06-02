В Приморье мошенники обманули мать погибшего участника СВО на 5,9 млн руб.

Москва2 июн Вести.В Приморском крае расследуется уголовное дело о мошенничестве. Оно было заведено после того, как местная жительница отдала злоумышленникам 5,9 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.

Сын пенсионерки погиб в зоне боевого конфликта с Украиной. Телефонные мошенники позвонили женщине, чтобы сообщить о полагающихся ей выплатах после гибели сына.

В ходе разговора они попросили у нее номер СНИЛС, после получения которого они смогли войти в ее личный кабинет на "Госуслугах". А после сообщили якобы о заведении уголовного дела за незадекларированные деньги.

В результате она передала злоумышленникам 5,9 млн рублей. А после осознания того, что ее обманули, она подала заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ написано в канале ведомства в MAX

Расследование дела находится под контролем прокуратуры Ханкайского района региона.