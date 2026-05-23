Москва23 мая Вести.Жительница Забайкалья случайно подслушала разговор подруги, находившейся под влиянием мошенников, и уговорила ее обратиться в полицию, таким образом помогая сохранить 4,2 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в мессенджере МАХ.

В ОМВД России "Краснокаменский" обратилась местная жительница 38 лет, которая рассказала, что готова была передать запугавшим ее мошенникам 4,2 млн рублей, полученных за гибель сына на СВО.

Потерпевшей позвонили якобы из военкомата и сообщили, что ее сыну присвоили награду посмертно. Чтобы оформить на нее документы, женщина должна была переслать фото своего паспорта и СНИЛС.

После этого личный кабинет потерпевшей на портале госуслуг был взломан, ей позвонили "сотрудники ФСБ", запугав ее уголовной ответственностью, если ее данные будут использованы в преступных целях. Аферисты при общении с женщиной требовали от нее удаления переписок, запрещали общаться с родственниками.

Поддавшись эмоциям и страху, женщина обналичила все имеющиеся на счету денежные средства и по указанию кураторов, собиралась тайно выехать в Читу для передачи денег отметили в пресс-службе

Однако пришедшая в гости подруга потерпевшей случайно услышала странный разговор по телефону и настояла на немедленном визите в отдел полиции, где женщине разъяснили схему обмана и уберегли от потери большой суммы денег.