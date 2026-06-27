Москва27 июн Вести.Сотрудники полиции уберегли от потери 7 миллионов рублей жительницу Читы, супруг которой погиб в зоне СВО, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщается в MAX-канале МВД Забайкальского края.

В дежурную часть полиции в Чите позвонила жительница Газимуро-Заводского округа и сообщила, что ее мать скорее всего находится под влиянием мошенников. Она приехала в Читу, чтобы передать неизвестному 7 миллионов рублей. Сотрудники полиции установили местонахождение женщины, прибыли к ней. Оказалось, что она уже нескольких дней общалась с мошенниками. Ее супруг участвовал в СВО и погиб. Ей позвонили из "военкомата" и предложили забрать награды супруга. Потом из "правоохранительных органов", там сказали, что с ее счета зафиксирован перевод за границу, чтобы сохранить деньги, надо их обналичить и передать курьеру. Стражи порядка убедили женщину, что она стала жертвой мошенничества. На месте передачи денег была задержана курьер, 40-летняя жительница Казани.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве отмечается в сообщении

Злоумышленница заключена под стражу.