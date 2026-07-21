В Якутии вдова участника СВО передала мошенникам почти 9 миллионов рублей

В Якутии задержаны мошенники, похитившие у вдовы военного 8,7 млн рублей В Якутии вдова участника СВО передала мошенникам почти 9 миллионов рублей

Москва21 июл Вести.В Якутии правоохранители задержали двое пособников телефонных мошенников, похитивших у вдовы участника СВО почти 9 миллионов рублей. Об этом сообщило МВД России на платформе MAX.

В Якутии задержаны пособники кибераферистов, похитивших крупную сумму у вдовы военнослужащего… Потерпевшая дважды передавала обналиченные деньги в общей сумме 8 млн 740 тысяч рублей говорится в публикации МВД

В полицию Нерюнгринского района обратилась жительница соседней Амурской области, чей муж погиб в ходе спецоперации. Злоумышленники начали общение с ней под видом военкомата. Затем к диалогу подключились лжесотрудники "Росфинмониторинга" и Федеральной службы безопасности. Женщину уговорили обналичить все компенсационные выплаты и передать деньги курьеру. Первый раз она отдала более 4 миллионов рублей, второй – примерно столько же.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность дроппера – 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Затем задержали его и его сообщника, 19-летнего иностранца, который выступал в роли "оперативника спецслужб".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Оба фигуранта заключены под стражу.