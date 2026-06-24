В Якутии участнику СВО вернули украденные аферистами 1,1 млн с процентами

Участнику СВО из Якутии вернули украденные мошенниками 1,1 млн с процентами В Якутии участнику СВО вернули украденные аферистами 1,1 млн с процентами

Москва24 июн Вести.В Якутии суд взыскал 1,1 млн рублей, которые украли аферисты со счета участника СВО. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

В прокуратуру Кобяйского района обратился местный житель, проходящий военную службу в зоне СВО. Он рассказал, что мошенники оформили на него кредит, а денежные средства - 1 187 000 рублей - перевели на банковские счета дропперов из трех регионов.

Суд взыскал по искам прокурора с указанных лиц незаконно перечисленные денежные средства в пользу потерпевшего уточнили в надзорном ведомстве

Также с них взыскали проценты за пользование чужими деньгами - более 200 тыс. рублей.