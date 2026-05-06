Главе СК доложат по делу о вымогательстве у участника СВО денег и имущества

В Ярославской области группа лиц вымогала у участника СВО деньги и имущество Главе СК доложат по делу о вымогательстве у участника СВО денег и имущества

Москва6 мая Вести.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о вымогательстве денег и имущества у участника СВО из Ярославской области. Об этом сообщил СКР.

Информация о противоправных действиях в отношении военнослужащего была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что участник СВО вернулся домой в Ярославскую область, тогда группа лиц стала вымогать у него деньги, полученные в качестве выплат, а также имущество. При этом угрозы поступают и мужчине, и членам его семьи. Ко всему прочему, имеются другие факты подобной преступной деятельности указанных лиц.