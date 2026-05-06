Москва6 маяВести.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о вымогательстве денег и имущества у участника СВО из Ярославской области. Об этом сообщил СКР.
Информация о противоправных действиях в отношении военнослужащего была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что участник СВО вернулся домой в Ярославскую область, тогда группа лиц стала вымогать у него деньги, полученные в качестве выплат, а также имущество. При этом угрозы поступают и мужчине, и членам его семьи. Ко всему прочему, имеются другие факты подобной преступной деятельности указанных лиц.
По данному факту … расследуется уголовное дело по … ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ст. 163 УК РФ (вымогательство)… Председатель СК России затребовал доклад о расследованииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX