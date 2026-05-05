Москва5 мая Вести.В Ярославской области задержан мужчина, угрозами вымогавший деньги у участника спецоперации, сообщает Следственный комитет РФ в своем канале в MAX.

По данным следствия, в феврале 2026 года он вместе с соучастниками доставил 44-летнего местного жителя в один из домов и угрозами заставил отдать ему деньги. В этот же период времени он вымогал 300 тысяч рублей от участника СВО, угрожая применением насилия.

Фигурант задержан при передаче денежных средств говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.