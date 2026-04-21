Москва21 апрВести.Силовики задержали в Ярославской области три межрегиональные преступные группы, помогавшие телефонным мошенникам с Украины похищать деньги россиян для использования в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигуранты организовали работу sim-боксов, необходимых для мошеннического хищения денежных неограниченного круга россиян.
В ходе обысков по месту проживания фигурантов в Ярославле из незаконного оборота изъято четыре сим-бокса, более 2 тысяч сим-карт и иное оборудование, используемое для осуществления противоправной деятельностисказано в сообщении
Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
По ходатайству следствия фигуранты отправлены под стражу.