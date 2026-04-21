В Ярославской области задержаны три группы пособников украинских колл-центров ФСБ: в Ярославской области задержаны пособники украинских телефонных мошенников

Москва21 апр Вести.Силовики задержали в Ярославской области три межрегиональные преступные группы, помогавшие телефонным мошенникам с Украины похищать деньги россиян для использования в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты организовали работу sim-боксов, необходимых для мошеннического хищения денежных неограниченного круга россиян.

В ходе обысков по месту проживания фигурантов в Ярославле из незаконного оборота изъято четыре сим-бокса, более 2 тысяч сим-карт и иное оборудование, используемое для осуществления противоправной деятельности сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

По ходатайству следствия фигуранты отправлены под стражу.