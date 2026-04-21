Задержанных в Ярославле пособников мошенников могут обвинить в госизмене

Москва21 апр Вести.Задержанным в Ярославской области участникам межрегиональных групп, помогавшим украинским колл-центрам похищать деньги россиян в интересах ВСУ, может грозить обвинение в госизмене, терроризме и создании ОПГ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее в ведомстве заявили о задержании членов трех групп, которые организовали функционирование sim-боксов с целью хищения денежных средств у россиян. Сейчас в отношении фигурантов возбуждены три уголовных дела о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Установлено, что sim-боксы, используемые задержанными лицами, являлись составной частью инфраструктуры украинских мошеннических кол-центров и использовались для организации диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также для совершения иных действий, направленных на помощь врагу в условиях специальной военной операции говорится в сообщении

Отмечается, что ФСБ продолжает сбор необходимых доказательств для переквалификации деятельности фигурантов по статьям о государственной измене, терроризме и создании ОПГ.