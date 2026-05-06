В трех городах граждан задержали за оправдание атак ВСУ и призывы к диверсиям

В трех городах ФСБ задержала граждан РФ за призывы к диверсиям В трех городах граждан задержали за оправдание атак ВСУ и призывы к диверсиям

Москва6 мая Вести.Сотрудники ФСБ задержали в трех российских городах несколько человек, которые оправдывали атаки украинских БПЛА, а также призывали к диверсиям. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Следственные органы возбудили уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ - "Публичное оправдание террористической деятельности".

В городах Кингисеппе, Чите и Томске установлены и задержаны граждане России, которые размещали в социальных сетях и мессенджере Telegram и оправдывали … атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, террористический акт на Крымском мосту, а также призывали к осуществлению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры на территории РФ говорится в сообщении

По совокупности совершенных преступлений пособникам украинских спецслужб грозят длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного. ЦОС ФСБ также обнародовал видео задержания подозреваемых.