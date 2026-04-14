ФСБ задержала семь человек за поджоги машин и объектов энергетики

Москва14 апр Вести.Семь человек из разных регионов России задержаны за диверсии на объектах транспорта и связи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные были завербованы украинскими спецслужбами и выполняли задания за денежное вознаграждение. Их набирали через Telegram-каналы, где публиковались сообщения о "быстром заработке".

Пресечена деятельность двух иностранных граждан 2006 года рождения, а также пяти граждан России 1994-2010 годов рождения, совершивших по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение поджоги объектов транспорта, связи и энергетики, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов цитирует сообщение ЦОС агентство

Возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ) и теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

В ФСБ предупредили, что спецслужбы Украины часто вовлекают россиян в преступную деятельность, обещая легкий заработок, который зачастую не выплачивается. При этом в итоге для участников согласие оборачивается уголовной ответственностью.