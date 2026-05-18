ФСБ: за март задержаны 37 человек по делам о терактах и диверсиях Силовики задержали в марте 37 человек по делам о поджогах по заданию Киева

Москва18 мая Вести.Сотрудники силовых ведомств за март 2026 года задержали 37 человек, которые совершали поджоги объектов инфраструктуры, государственного и частного имущества по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что задержания проводились в рамках возбужденных уголовных дел о терактах, диверсиях, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Только в марте текущего года на территории российских регионов задержаны 37 граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы, а также государственного и частного имущества сказано в сообщении

Установлено, что большая часть фигурантов общалась в мессенджере Telegram с девушками, по просьбе которых они пересылали координаты школ, торговых центров и своих адресов проживания. Спустя некоторое время им поступали звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, которые сообщали, что эти переданные координаты использовались ВСУ для подготовки атак БПЛА.

Лжесиловики склоняли введенных в заблуждение россиян к совершению преступлений под угрозой привлечения к уголовной ответственности за оказание содействия противнику.